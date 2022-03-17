«الصحة»: 97 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة واحدة وتعافي 198 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-14-1443 12:00 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 17 مارس 2022، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 749268 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 731638 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9024 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 223 حالة.

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