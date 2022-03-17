شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 3000 شتلة بطريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف في زراعة 3000 شتلة زراعية بمختلف شوارع وميادين المحافظة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء ورفع مستوى التجميل والتحسين في مجال التشجير. وأوضح رئيس بلدية طريف المهندس عثمان الضبعان أن إدارة الخدمات ممثلة في قسم الزراعة وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وتقديم مستوى صيانة عالٍ للأعمال الزراعية في جميع المواقع بالمحافظة، حيث سخرت البلدية طاقاتها وإمكانياتها في سبيل تحسين المنظر العام، عبر فرق ميدانية مدعمة بكوادر وآليات، كما يأتي ذلك في إطار جهودها الخدمية المختلفة ولتحسين جودة الحياة، مما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن