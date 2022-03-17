شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن ضرب والده وأخيه وطعنهم حتى الموت في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، أقدم / حسين بن محمد بن حسين البن صالح على قتل والده وشقيقه/ إبراهيم - سعوديي الجنسية - ، وذلك بضربهما بآلة حادة على رأسيهما وطعنهما بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ حسين بن محمد بن حسين البن صالح اليوم الخميس بتاريخ 14 /8/ 1443هـ الموافق 17 /3/ 2022م بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.