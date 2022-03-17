مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة حول إبتزاز الأطفال الكترونياً ويطرح الحلول والعلامات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم حملة تحت عنوان (ماينسكت عنه) وتسلط الضوء حول إبتزاز الأطفال الكترونياً بمختلف أشكاله، وذكر المجلس بأن الابتزاز له عدة اوجه منها الابتزاز الالكتروني وله عدة أشكال من خلال الألعاب الإلكترونية او منصات التواصل الاجتماعي، كلابتزاز العاطفي بطلب صور وفيديوهات او معلومات شخصية من الطفل يستعملها المبتز للتأثير على مشاعر الطفل والتحكم به، وأيضاً الابتزاز الأخلاقي ويكون بطلب فعل عمل غير أخلاقي او أي عمل آخر لا يرغب الطفل بعمله كطلب اللقاء به، وآخرها الابتزاز المادي ويكون بطلب تحويل أموال او هدايا للمبتز.

وأضاف مجلس الصحة الخليجي في حملته بان عملية الابتزاز تتم من خلال خمس نقاط رئيسه هي : أولاً يبدأ المبتز بالتعرف على الطفل بالتدريج، وغالباً ما يتم التظاهر بأنه شخص بنفس عمره، ثانياً يقوم المبتز بجمع المعلومات حول اهتمامات الطفل وحياته الشخصية، ثالثاُ يبدء المبتز تدريجياً ببناء علاقة وثيقة بالطفل، رابعاً يقوم المبتز بجمع الصور والفيديوهات من الطفل، وأخيراً يبدء المبتز بتأثير على ثقة الطفل باهله.

وأردف الملجس بان هناك خمس علامات قد تدل أولياء الامور على تعرض أطفالهم للإبتزاز الإلكتروني منها: تغييرات في النوم وزيادة القلق والعصبية، وفقدان الطفل للمتعة بالأنشطة، وتجنب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، وطلب أموال بكميات غير مألوفة، وأخيراً قضاء وقت أكثر في استخدام الإنترنت وبشكل سري بعيد عن الآخرين.

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وشدد المجلس في حملته بان التصرف الصحيح في التعامل مع الطفل في حال تعرض للابتزاز ، بأن يتم التحدث مع الطفل باسلوب لطيف والاستماع إليه لمراجعة ما حدث له لتفادي تكراره مستقبلاً، وعدم الانفعال مع المحاوله بعدم اشعار الطفل بالذنب أو التهديد، وايقاف التواصل مع الشخص المبتز والقيام بحضره مع عدم حذف أي محادثه بينهم، والاحتفاض بأي دليل مثل صور للمحادثات التي تتضمن الطلبات والابتزاز، والقيام بتغيير كلمات المرور لجميع حسابات الطفل، وأخيراً القيام بالتبليغ لدى وحدة الجرائم الالكترونية في الدولة وايضاً المنصة الالكترونية التي تمت عملية الابتزاز بها.

وركزت الحملة التي اطلقها المجلس على كيفية حماية الاطفال من الابتزاز بإتباع عدة نقاط منها: إظهار الاهتمام ومشاركة الاطفال ألعابهم، والتحقق من تصنيف أعمار الألعاب الإلكترونية قبل الشراء، وكن على علم بكل ما يتم استخدامه على الانترنت ومع من يتواصل طفلك وفعل خاصية رقابة الوالدين على جهاز طفلك، والقيام بتوعية الطفل بكيفية معرفة إذا الكاميرا تعمل أم لا، وتحديد وقت معين لاستخدام الأجهزة وتوضيح ذلك للطفل، ووضع جاهز الكمبيوتر في مكان مفتوح او بين العائلة وعدم وضعه في غرفة النوم، وتحديد وقت معين لاستخدام الأجهزة وتوضيح ذلك للطفل.

وذكرت الحملة بان هناك ثلاث نقاط لابد من تذكير الاطفال بها عند استخدام الانترنت وهي: تحديد ما يسمح مشاركته عبر الانترنت، بحيث لاتكون صور شخصية من داخل المنزل أو للطفل أو صور وفيديوهات مخله بالآداب سواء اذا ارسلت للأقارب أو للغرباء، وأيضاً أهمية الخصوصية وعدم نشر معلومات خاصة بالطفل او بالعائلة مثل أرقام الهواتف او بيانات السكن او المدرسة، وختاماً الابتزاز يعتبر جريمة فيجب مصارحة الوالدين بها على الفور لحلها.

وفي أحصائية حديثة نشرت من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي توضح بان ما يقارب 500 الف مبتز يمارسون نشاطاتهم عبر الانترنت مع الاطفال بين الاعمار 12 و 15 عام حول العالم بشكل يومي، وذكرت الإحصائية بان 50 % من ضحايا الابتزاز هم من الاعمار بين 12 و 15 عام ويتم ذلك من خلال مواقع المحادثات عبر الانترنت، وذكرت الاحصائيه بأن طفلان من كل عشره تترواح أعمارهم بين 8 الى 11 عاماً على دراية بخطر الابتزاز ويخشون بان تظهر معلوماتهم الخاصة لدى الغرباء حيث يحرصون على أخفاء بياناتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجديد بالذكر بان حملة ( ماينسكت عنه ) هي سلسله من الحملات التوعوية الاجتماعية التي يجب الحديث حولها وعدم السكوت عنها مع ايجاد الحلول المناسبه لها ، وانطلقت أول حملة له تحت عنوان (قضية التحرش بالطفل) والان تنطلق حملة ( الإبتزاز الإلكتروني للأطفال) وذلك سعياً من مجلس الصحة الخليجي في نشر الوعي الاجتماعي بين جميع المجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي .