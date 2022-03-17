تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمواطن استدرج غلاماً وفعل الفاحشة به وقتله بكتم أنفاسه

محمد بن مسعود - الدمام - 08-14-1443 11:21

صدى تبوك – متابعة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة استدرج غلاما وقتله.

وأوضحت الوزارة أن المواطن فرج بن سعيد بن شوعي عدي أقدم على استدراج غلام وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وقتله وذلك بكتم أنفاسه.

وأضافت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم بقتله تعزيراً.

وأشارت إلى أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الخميس بمحافظة جدة.