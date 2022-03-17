اخبار الخليج – الحكم على أفريقي بالسجن المؤبد والإبعاد عن البلاد لقتله العمد وشروعه في قتل آخرين في المعامير

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت اليوم حكماً بإدانة أفريقي الجنسية المتهم بقتل شخص من ذات جنسيته عمداً والشروع في قتل آخرين وذلك في مقر سكنهم بمنطقة المعامير، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد وابعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بقيام المتهم بقتل وإصابة آخر من ذات جنسيته بواسطة آلة حادة، كما حاول قتل باقي المتواجدين معه في الغرفة، فضلاً عن محاولته قتل نفسه عقب ارتكاب الواقعة وذلك على أثر خلاف وقع بينهم في مقر السكن المخصص لهم بمنطقة المعامير، وقد باشرت النيابة آنذاك التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ حيث انتقلت لمعاينة مكان الجريمة وجثة المجني عليه، وضبطت الأدلة المتصلة بالجريمة وأمرت بفحصها و الآثار المشاهدة بالمكان وندبت الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما استمعت الى شهود الواقعة واستجوبت المتهم وأمرت باحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.