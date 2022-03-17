اخبار الخليج – بلدية المحرق: تشجير شارع (65) المحاذي لمنطقة قلالي

محمد بن مسعود - الدمام - قامت بلدية المحرق بتوجيهات من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بالتوسع في أعمال التشجير في الشوارع والتقاطعات والميادين العامة وزيادة تكثيف الأشجار والمزروعات في المشاريع الجديدة كحديقة المحرق الكبرى الذي تم افتتاحها مؤخراً، والتي تضمنت قرابة الألف شجرة ونسبة كبيرة من المسطحات الخضراء.

كما شاركت البلدية في تشجير شارع (65) المحاذي لمنطقة قلالي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشجير، وبمشاركة شركة (Legend) للإعلام إيماناً منها بأهمية الشراكة المجتمعية في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة المحلية والزراعة وتحسين المناخ.

وأكد المهندس ابراهيم يوسف الجودر مدير عام بلدية المحرق حرص البلدية على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشجير التي اعتمدها مجلس الوزراء وتهدف إلى مضاعفة العدد الحالي للأشجار في مختلف مناطق مملكة البحرين.

وخصصت البلدية (20) موقعاً بمختلف مناطق محافظة المحرق لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشجير، كما أعدت برنامجاً متكاملاً تضمن دراسة احتياجات تأهيل كل موقع، وتقدير إجمالي الشتلات المتوقع زراعتها خلال تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى احتياجات كل موقع من التمديدات الرئيسية وشبكات المياه، والخزانات الأرضية والمضخات وأنظمة التحكم بالري وغير ذلك من لوازم واحتياجات البيئة الزراعية.