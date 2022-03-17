اخبار الخليج – البرلمان العربي يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد معالي النائب يسري المغازي عضو البرلمان العربي بالجهود الاستثنائية التي قامت بها الدول العربية وخصوصا خلال فترة تفشي جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع وتسببت في العديد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى اتخاذ الدول العربية العديد من الإجراءات التي تحمي المجتمع .

جاء ذلك خلال مشاركته مع سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي في أعمال المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي عقد بالقاهرة تحت عنوان « أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كوفيد 19 « ويأتي عقد المؤتمر تنفيذا للخطة السنوية لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية، والذي ينظمه مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري .

وناقشت فعاليات المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بالإجراءات الاستثنائية والمشددة التي فرضتها الدول أثناء تفشي جائحة كورونا والتي تدخل ضمن إجراءات الضبط الإداري وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدول للحفاظ على حياة مواطنيها في ظل تفشي الأوبئة والأمراض المعدية والتي تتطلب فرض إجراءات مشددة.

كما تطرقت جلسات المؤتمر إلى عدد من الموضوعات الأخرى منها الضبط الإداري وسلطاته، والقضاء الإداري المستعجل وحالة الطوارئ الصحية، والدروس المستفادة من هذه الأزمة، وأثر الظروف الاستثنائية على القرار الإداري والعقود الإدارية، ودستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجيا في التقاضي، وغيرها من الموضوعات.