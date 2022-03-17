اخبار الخليج – يزرع «الماريجوانا» بمسكنه .. والمتهم: هي بذور خضراوات وفواكه!!. والمحكمة تسجنة 15 سنة وتغرمة 10 الف دينار 

محمد بن مسعود - الدمام - قضت المحكمة الكبرى الجنائيه الرابعة بسجن متهم ثلاثيني بحريني لمدة 15 سنة وتغريمه 10 الف دينار ومصادرة المضبوطات وذلك بعد إدانته بزراعة نبته الماريجوانا في مسكنه، فيما ينكر المتهم ذلك الاتهام مبررا حيازته لها بأنه لديه بذور لزراعة الخضروات والفواكة.

وخلال الجلسة الماضية حضر كل من المحامي فريد غازي والمحامي و السيد هاشم صالح الذان تقدما بمرافعة دفاعية طلبا بنهايتها ببراءة موكلهما، لكونه لم يقم بزرع المخدرات وأنه حيازته لبذور المريجونا من دون زراعته لا تعد جريمة

فظلاً عن ذلك قد بين الدفاع بطلان أذن القبض والتفتيش أذ أن المتهم تم القبض علية في مزرعتة الخاصة وتم تفتيشها وهذا ما يؤكد علي بطلان التحريات أذ ان الأذن الصادر من النيابة العامة قد جاء علي عنوان مسكن المتهم الا أن رجال الشطرطة فتشو مزرعة المتهم وقبضو علية فيها وهذا ما اكد شهود النفي وأقوال المتهم امام النيابة العامة وقد دفع المحاميان بأستفادة المتهم بنص المادة 53 من قانون المخدرات التي تجيز للقاضي أعفاء المتهم من العقوبة المقررة أذ تم الأبلاغ عن متهم أخر يبيع المادة المخدرة والمتهم موكلنا قد أرشد عن شخص أخر وأدارة التحقيقات قد توصلت لمعلوماتة الشخصية واستصدرت أذن بالقبض والتفتيش وتم التحقيق معة من قبل النيابة المعنية وتم توجية اليه اتهام.

ووجهت النيابة العامة له تهمة انه زرع وحاز المادة المخدرة الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا ،كما أنه كان واحرز بقصد التعاطي المادة المخدرة الحشيش والمؤثر العقلي الميثامفيتامين في غير الاحوال المرخص بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما شهد به احد الضباط من ورود معلومات اليه من مصادر سرية مفادها أن عدد من الأشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة بهدف الربح المالي من وراء عملية بيع تلك المواد .

وأنه كثف تلك التحريات بالاستعانة بالمصادر السرية التي أكدت ذات الأمر واتضح أن المتهم أحد الأشخاص الذين يبيعون المخدرات وان في منزلة كمية من المخدرات يخفيها بغرض بيعها .

وبعد استصدر إذن من النيابة العامة للقبض وتفتيش مسكن المتهم، تمكنت الشرطة من القبض على المتهم بمنطقة الهملة حيث قام بإرشادهم على السيارة التي يستخدمها والتي كانت بذات المكان الذي تم ضبطة،وتم العثور بداخلها على مقلمة بلاستيكية بداخلها مشروب زجاجي يستخدم في تعاطي المخدرات وقداحة(ولاعة)،سلمها بنفسة للشرطة .

وفي منزل المتهم تم العثور على مجموعة كبيرة من المواد التي يشتبه بأنها مواد مخدرة وغرفة مجهزة لزراعة المواد المخدرة وكذلك أدوات تستخدم في زراعة وتعاطي المواد المخدرة، بالاضافة الى مستندات تتضمن شرح لطريقة زراعة المواد المخدرة وتوصل إلى أن المتهم بزرعها بقصد الاتجار

المتهم بدوره أنكر البيع وقال إنه كان يتعاطى مادة الشبو المخدرة والحشيش وكذلك اقراص الكبتاجون ، حيث يحصل عليها من شخص آخر ويشتريهم بمبلغ ما بين ٣٠ إلى ٤٥ دينار ، موضحا انه توقف عن تعاطي تلك المواد منذ شهرين.

وعما تم حيازته من مواد بمسكنه برر المتهم بأن ما ضبطته الشرطة بتفيش مسكنه كانت عبارة عن بذور خاصة بالخضروات والفواكه يقوم يزرعها في مسكنه لأنها تحتاج لبيئة خاصة.