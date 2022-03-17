اخبار الخليج – قتل زميله في السكن بعد قدومه للبحرين بيوم واحد.. والمحكمة تقضي عليه بالسجن المؤبد

محمد بن مسعود - الدمام - قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المؤبد لافريقي لم تمضي سوى 24 ساعة من وصوله من دولته الأفريقية فوجد نفسه متورط في قضية قتل زميله بالسكن والشروع بقتل اخر أثناء مشاجرة مع زملاء الغرفة.

وخلال الجلسة الماضية تقدم المحامي عبدالوهاب أمين محامي المتهم بمذكرة دفاعية طلب في نهايتها ببراءة موكله،مشيرا إلى أن ما حدث ليس القتل العمد وطالب بتغير التهمة إلى القتل الخط بعد الشجار الذي وقع بين المتهم والمجني عليهم.

وأضاف أمين ان موكله جاء إلى البحرين لكي يعمل وان المجني عليهم هم من استفزوا المتهم وأعدو له الأخشاب والعصي وضربة، وان موكله كان يدافع عن نفسه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة: «إنه اتفق مع شخص في بلده على أن يعمل في البحرين لمدة 3 أشهر ويحصل على عائد كبير، مقابل دفع مبلغ يناهز 1600 دينار، وعندما وصل إلى المطار، لم يجد أحداً في انتظاره ومكث فترة طويلة إلى أن جاءه شخص من الشركة وقام بتوصيله إلى سكن وطلب منه دفع 20 ديناراً قيمة الإيجار، فدفعها».

وفي اليوم التالي لم يأخذوه إلى الشركة المقرر أن يعمل فيها، وبدأ رحلة البحث عنها إلى أن وصل بعد مشقة ودفع قيمة توصيله 5 دنانير أخرى، وهناك طلبوا منه توقيع عقد لمدة 3 سنوات، وليس 3 أشهر كما اتفق في بلده، كما رفضوا إعطاءه نسخة من العقد، وأبلغوه أنه سيسكن في سكن الشركة وعليه الانتقال إلى هناك، وعندما طالب باستعادة ما دفعه في السكن الأول رفضوا إعطاءه المبلغ، فتوجه إلى سكن الشركة، ودخل الغرفة مع المجني عليهم، لكنهم اعترضوا على سكنه معهم فحدثت مشاجرة بين الموجودين في الغرفة وقام بتناول سكين كانت في الأرض وطعن المجني عليه الأول فأرداه قتيلاً، والثاني الذي أصيب بطعنات مختلفة، بينما لاذ بقية العمال الموجودين في الغرفة بالفرار.

وذكر أحد الشهود أنه يسكن في الغرفة المقابلة لغرفة المتهم، وعندما خرج على صوت صراخ شاهد دماءً تسيل من تحت باب الغرفة، فلاذ بالهرب رعباً، وشاهد في أثناء ذلك الممر بين الغرف ملطخاً بالدماء، وجسد المجني عليه الأول ملقى على بطنه والدماء تسيل من أسفله.