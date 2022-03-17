اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يلتقي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، مع السيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث أشاد النعيمي بالجلسات النقاشية التي عقدت خلال قمة المعرفة التي حملت عنوان (حماية البشرية وتحدي الجوائح)، وكذلك ما تضمنه تقرير (استشراف مستقبل المعرفة) الذي صدر بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى دعم القيادات الوطنية لضمان جاهزيتها لمواجهة المخاطر العالمية في المستقبل ، علماً بأن التقرير مبني على الإصدارات السابقة، بهدف استكشاف أفضل المنهجيات والممارسات للبلدان، لتعزيز قدراتها التحويلية القائمة على التعاون والابتكار، في سياق عالمي مليء بالمخاطر والاضطرابات والتحديات، لا سيما المخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية.

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