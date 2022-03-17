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مدني الرياض: إصابة شخص في حادث وميض لحظي

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تنفيذ القصاص بمواطن قتل والده وشقيقه

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وفيما يلي نصه: قال...

2c0e543f5d.jpgالاحساء دوت الخليج
14033d5770.jpg14 شعبان 1443 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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