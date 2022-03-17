مدني الرياض: إصابة شخص في حادث وميض لحظي

تنفيذ القصاص بمواطن قتل والده وشقيقه أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وفيما يلي نصه: قال... الاحساء دوت الخليج الاحساء دوت الخليج 14 شعبان 1443 هـ 14 شعبان 1443 هـ

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