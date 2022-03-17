شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له الرياض اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق), وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض, وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.