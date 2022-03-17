شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على نشاط المستلزمات النسائية في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات رقابية على نشاط المستلزمات النسائية والأمومة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين بنجران عبدالله الدوسري، أن فرق لجنة التوطين قاموا بزيارة 42 منشأة تجارية تعمل في نشاط المستلزمات النسائية الذي نسبة التوطين فيه 94%، وحصرت 88 موظفاً سعودياً، من بينهم 62 موظفة سعودية، فيما بلغ الوافدين العاملين في النشاط 6 وافدين من مختلف الجنسيات، مبينًا أن اللجنة حصرت 6 فرص عمل جارٍ العمل على شغلها بموظفين سعوديين.