اخبار الخليج – النائب فاطمة القطري: الانتهاء من تصاميم مساجد مدينة سلمان مع توفر المتبرعين

محمد بن مسعود - الدمام - نوهت سعادة النائب فاطمة القطري بجهود إدارة الأوقاف الجعفرية في تلبية احتياجات مدينة سلمان من دور العبادة، والحرص الذي تبديه لجنة المساجد بالأوقاف في تعزيز سبل التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم تسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع دور العبادة بالمدينة.

وقالت القطري إن اجتماعاً جرى مع لجنة المساجد بالأوقاف الجعفرية؛ للاطلاع على جهود الإدارة في متابعة المواضيع المتعلقة بدور العبادة في الدائرة الثانية من المحافظة الشمالية، وفي مقدمتها متابعة مستجدات مشاريع دور العبادة في مدينة سلمان.

وأشارت سعادة النائب إلى أن الاجتماع الذي تم بحضور رئيس لجنة المساجد والمآتم الأستاذ مجيد بن الشيخ منصور الستري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ هاني نصيف، والدكتور وسام السبع رئيس قسم المساجد والمآتم وآخرين، أكد على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، والعمل على تلبية احتياجاتهم من دور العبادة، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز التنسيق والتواصل مع أعضاء السلطة التشريعية.

وقالت سعادة النائب فاطمة القطري إن اللجنة أكدت على الانتهاء من تصاميم عدد من مساجد المدينة، كما تمت الإشارة إلى أن الجامع يقع ضمن اهتمام ورعاية سمو الأمير الشيخ سلمان رئيس مجلس الوزراء الموقر.

وتابعت أن اللجنة التي أبدت بالغ الاهتمام والحرص أكدت على رفع كافة الطلبات المتعلقة بالخدمات للأوقاف؛ للنظر في صرفها وفق الإجراءات المعمول بها لدى الإدارة، كما أنه تم التطرق إلى دفع مكافئات شهرية للقيمين بموجب إجراءات تم التوافق بشأنها مع الإدارة.

وأشارت سعادة النائب فاطمة القطري إلى أن اللجنة لفتت إلى وجود متبرعين لبناء عدد من المساجد في مدينة سلمان، وكما وأشارت سعادة النائب بإن إدارة الأوقاف تعمد إلى تشكيل لجنة رسمية لإدارة مساجد مدينة سلمان، تهدف إلى سرعة إنجاز الطلبات والمتعلقة بها.

وعبرت القطري عن خالص شكرها وتقديرها لسمو رئيس الوزراء على تبنبة مسجدين بمدينة سلمان، والشكر موصولا لمعالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على المتابعة الدائمة معنا، ولإدارة الأوقاف على جهودها الحثيثة للتسريع من إنجاز مشاريع دور العبادة في مدينة سلمان وكافة مناطق المملكة، وإيجاد المتبرعين لتسهيل عملية إنشاء دور العبادة، وحرصها على الأخذ بمرئيات وملاحظات الأهالي وذوي العلاقة بعين الاعتبار، بما يخدم إنجاز المشاريع بما يلبي التطلعات وتحقيق التنمية المستدامة.