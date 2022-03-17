“الإحصاء الخليجي”: 111 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 97.6%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
تخطى عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ111 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.6%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 111.083.817 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.549.723 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.471.189 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.268 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.8%.
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