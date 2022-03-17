المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من تكون نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة شبه انعدام في الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات شرورة، وثار، وخباش، ويدمة، وحبونا، وبدر الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.