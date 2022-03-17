اخبار الخليج – 3 طلاب ابتدائي يصممون ألعاباً رقمية ثلاثية الأبعاد

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّن 3 طلاب بالمرحلة الابتدائية من تصميم ألعاب رقمية ثلاثية الأبعاد، بعد أن استفادوا من التدريب على البرمجة في مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين، ضمن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.

وقال اختصاصي تكنولوجيا التعليم بالمدرسة محمد آل ربيع إن الطلاب وهم: محمد صالح حسن، وعبدالله عبدالعزيز الفردان، وعباس فاضل عباس، يظهرون بوادر تميز لافتة في هندسة البرمجيات، رغم صغر سنهم، بما يبشّر بإمكانية تخصصهم في هذا المجال مستقبلاً.

وأوضح أنه تم ربط تدريبهم على إنشاء المحتوى الرقمي بما يميلون إليه من هوايات واهتمامات، ليزداد شغفهم باكتساب مهارات الإبداع التكنولوجي، لذلك تم التركيز على الألعاب الرقمية.

ويجتمع الطلاب بشكل شبه يومي في مركز مصادر التعلم، لينهمكوا في برمجة الألعاب ثلاثية الأبعاد، والتي تشمل بناء بيئة اللعبة من منازل وطرق ومرافق عامة وشخصيات، ومن ثم التحكم بقوانين اللعبة والحركة عبر صياغة أكواد برمجية، ثم تجريبها واللعب عليها للتأكد من خلوها من الأخطاء البرمجية، إلى أن يتم اعتمادها كلعبة يمكنهم مشاركتها مع زملائهم، وهذه الخطوات هي بالضبط ما يقوم به مهندسو البرمجيات المحترفون في بناء برامجهم.