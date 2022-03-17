اخبار الخليج – هيئة علوم الفضاء تحاضر الطلبة الموهوبين عن بناء الاقمار الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مساعي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لنشر الوعي عن علوم الفضاء وتقنياته وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في مركز الطلبة الموهوبين، نفذت الهيئة لمنتسبي مركز الموهوبين من كافة المراحل العمرية محاضرة بعنوان «بناء الأقمار الصناعية» قدمتها مهندسة الفضاء أمينة البلوشي عضو فريق البحرين للفضاء. وهدفت المحاضرة لمشاركة الطلبة متطلبات بناء الاقمار الصناعية والانظمة الرئيسية التي تتكون منها الأقمار وذلك تلبية لطلب خاص من الطلبة الموهوبين والذين شاركوا بفعالية.

قُسمت المحاضرة إلى عدت محاور أهمها أنواع تقنيات الفضاء من خلال شرح المفاهيم المتعلقة بتقنيات الفضاء وأنواع المركبات الفضائية مع استعراض أمثله تساهم في ترسيخ المعلومات في ذهن الطلبة، كما تطرقت المحاضرة لأنواع الأقمار الصناعية ومميزات كل منها. الى جانب ذلك، ركزت المحاضرة على خطوات بناء الأقمار النانوية مع ذكر أمثلة لأقمار صناعية تم اطلاقها ومن أبرزها القمر الصناعي «ضوء-1». لقد تضمنت المحاضرة جميع مراحل بناء الاقمار الصناعية وشرح مفصل لكل نظام يتكون منه القمر الصناعي و كيف يمكن تجميع الأنظمة لتحقيق المهمة الفضائية. في نهاية الورشة تم فتح المجال للطلبة لطرح أسئلتهم والتفاعل مع محتوى المحاضرة.

حول محاضرتها قالت المهندسة أمينة البلوشي:» تقديم مثل هذه المحاضرات التي تهدف لنشر الوعي بعلوم الفضاء وبناء الاقمار الصناعية لها أهمية بالغة كونها تندرج ضمن علوم المستقبل وتشكل جزئاً كبيراً من وظائف المستقبل. فنشر الوعي بهذه العلوم يساهم في جذب الطلبة لهذه المجالات وتوعيتهم بأهمية علوم المستقبل والذي سيساهم في انخراطهم في تأسيس القطاعات المستقبلية في مملكة البحرين». وأضافت البلوشي:»اتقدم بالشكر لإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لدعمها هذه الأنشطة وحرصها الدائم على نشر الوعي بمجالات علوم المستقبل، كما أشكر وزارة التربية والتعليم ومركز الطلبة الموهوبين لإتاحة هذه الفرصة لتقديم مثل هذه المحاضرات، واهتمامهم في رفع مستوى الوعي لدى طلبة مملكة البحرين، فهذه الجهود المستمرة تساهم في انشاء أجيال قادمة تسعى لتحقيق الانجازات».