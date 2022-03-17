اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب ترأس وفد الشعبة البرلمانية في الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي بـ «بالي»

محمد بن مسعود - الدمام - يُشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، التي تنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة خلال الفترة من 20 الى 24 مارس الجاري.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك كلاً من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، النائب محمد عيسى العباسي، النائب عبدالله الذوادي، والمستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

وتتضمن أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، ومناقشة عامة حول موضوع الوصول إلى صفر انبعاثات، وحشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، وإعادة النظر في النهج المتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم.

ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان الدائمة بالاتحاد، وهي: اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي؛ اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة؛ لجنة تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى عدد من المنتديات، كمنتدى النساء البرلمانيات، منتدى البرلمانيين الشباب، والذي يناقش الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عامل تمكين لقطاع التعليم، بما في ذلك في أوقات الجائحة، إلى جانب المشاركة في عدد من ورش العمل التي ستقام على هامش أعمال الجمعية الـ 144، كما ستعقد جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عددًا من الاجتماعات.

كما سيعقد على هامش الاجتماع الدولي عددٌ من اللقاءات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية، ممثلة في الاتحاد البرلماني العربي الذي ترأسه معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وذلك لتنسيق المواقف بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش ووجهات النظر العربية والإسلامية تجاهها.

وسيختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركاته بالجلسة الختامية للجمعية العامة، التي سيتم فيها اعتماد القرارات بعد عرض تقارير اللجان الدائمة، والموافقة على الوثيقة الختامية.

الجدير بالذكر أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تعد من أهم التجمعات العالمية للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة القضايا العالمية المهمة التي تعنى بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمرأة والشباب، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام البرلماني المشترك.