أدبي المدينة ينظم حفل تدشين إصدارات أدبية نسائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس ينظم نادي المدينة المنورة الأدبي ممثلا في القسم النسائي وبالتعاون مع جمعية إعلاميون ورواق أديبات المدينة ، غدا حفل تدشين 18 إصدارا أدبيا في الشعر والقصة والرواية لمؤلفات المدينة المنورة وذلك بقاعة المحاضرات بالنادي . وأوضحت المنسقة الثقافية مشرفة القسم النسائي بالنادي ابتسام المبارك أن حفل التدشين الذي يستمر على مدى يومين ، يُعد فخرا للساحة الأدبية والمشهد الثقافي وأن تدشين الكتب للمؤلفين والمؤلِفات ظاهرة ثقافية إيجابية وتجّمع ثقافي محمود يُحسب لنادي المدينة المنورة الأدبي ضمن مبادراته المعهودة في استقطاب رواد ورائدات الثقافة والفكر الذين تجمعهم منصة ثقافية وأدبية واحدة وأيضا بوابة للقاءات معرفية تنصهر فيها ثقافات المؤلفين وتتقارب رؤاهم ووجهات نظرهم بعضهم البعض ضمن مؤشر يقيس الحالة الثقافية والأدبية وينعكس على حركة التأليف وما تتطلبه المرحلة من إلمام في النشر والتوزيع والتسويق .

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