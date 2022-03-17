اخبار الخليج – 2478 طالب ثانوي يشاركون في «آفاق» لمهارات سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت وزارة التربية والتعليم برنامج (آفاق) في نسخته السابعة للعام الدراسي الجاري 2021/2022، والذي يشتمل على (8) محاضرات توعوية افتراضية يقدمها ممثلون عن مؤسسات متنوعة بسوق العمل، مستهدفاً بشكل خاص طلبة المستوى الثالث بجميع مدارس التعليم الفني والمهني الثانوية، والذين يبلغ عددهم حوالي (2478) طالباً وطالبة.

وأكدت الأستاذة لطيفة البونوظة الوكيل المساعد للتعليم أن هذا البرنامج الذي انطلقت نسخته الأولى بالعام الدراسي 2014/2015 يستهدف بشكل أساسي الطلبة المقبلين على التخرج، لتعريفهم بقصص نجاح ملهمة في المجال المهني، واطلاعهم على آخر المستجدات في سوق العمل، ليكونوا على علم ودراية تامة بمتطلبات الالتحاق به مستقبلاً، والنجاح فيه عبر اختيار مجالات عمل تلبي الاحتياجات التنموية، معربةً عن شكرها للمؤسسات المساهمة، تعزيزاً للشراكة المجتمعية.