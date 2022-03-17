شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة «400» عبوة زمزم مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة من جاهزيتها في الأعمال الرقابية، وذلك استعدادا لشهر رمضان، لتأمين الأجواء الصحية الآمنة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، والتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية والمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وضبطت بلدية المسفلة الفرعية خلال جولاتها الرقابية أمس, وبمساندة عدد من الجهات الأمنية موقعاً مخالفاً، يتم خلاله تخزين عبوات مياه زمزم بطرق غير صحية، وقد تمت مصادرة أكثر من (400) عبوة ماء زمزم مجهولة المصدر ومخزنة بطريقة غير صحيحة وفي ظروف غير ملائمة ومخالفة لاشتراطات النقل والتعليمات الصحية، وكانت مُعَدة للتسويق، وأتلفت وفق الطرق المتبعة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن البلديات تقوم بحملات مستمرة على مختلف المواقع والأسواق، ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي، ورصد وإغلاق المواقع العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية، للقضاء على الظواهر السلبية، خاصة خلال هذه الأيام التي تستعد فيها أم القرى لاستقبال شهر رمضان، وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن حتى ينعموا بأجواء صحية آمنة.