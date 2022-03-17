شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تعريفية بأهمية الزراعة العضوية على مزارع عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بزيارات إرشادية لعدد من المزارعين في محافظات المنطقة، بهدف تعريف المزارعين بالزراعة العضوية وآلية التحول لها, والدعم المقدم للمزارعين العضويين وتحت التحول العضوي. وتم خلال الزيارات تعريف المزارعين بمفهوم الزراعة العضوية والممارسات الزراعية وفق معايير الإنتاج العضوي، والمدخلات المسموح باستخدامها في الزراعات العضوية، بالإضافة إلى إمكانية الإستفادة من مخلفات المزرعة لتصنيع ما يسمى " الكمبوست " للاستفادة منه في عملية التسميد. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لنشر ثقافة الزراعة العضوية بين المزارعين بالمنطقة، حيث يبلغ عدد المزارع العضوية بمنطقة عسير 6 مزارع، فيما يوجد عدد 19 مزرعة تحت التحول العضوي.