تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.