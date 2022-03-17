تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – عسير
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.
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