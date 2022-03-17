المؤشر الياباني يفتح على ارتفاع 1.59%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات فتح المؤشر القياسي الياباني اليوم الخميس على ارتفاع 1.59 % إلى 26170.38 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46 % إلى 1880.32 نقطة.

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