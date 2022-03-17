محمد بن مسعود - الدمام - جريمة بشعة .. سعودي يمزق جسد زوجته بسكين ويحولها إلى أشلاء .. وبيان عاجل من الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء ،بيانًا عاجلًا بشأن سعودي ارتكب جريمة بشعة في مدينة الدمام حيث قام بتسديد ضربات قاتلة إلى زوجته بالسكين ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها إن المواطن مهند بن علي بن إبراهيم العسيري أقدم على قتل زوجته رحاب علي محمد الهمالي -ليبية الجنسية- وذلك بتقطيع جسدها إلى أشلاء.

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وأضافت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وأشارت إلى أن المحكمة قضت بقتل الجاني تعزيراً نظرًا لبشاعة هذه الجريمة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وذكرت الوزارة أن الملك سلمان أصدر أمرًا ملكيًا بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل على المواطن السعودي مهند العسيري، اليوم الأربعاء، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية على حرص حكومة الملك سلمان على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.