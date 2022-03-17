محمد بن مسعود - الدمام - ادخال الملك سلمان المستشفى بصورة عاجلة وترقب للاعلان عن حالته الصحية

اجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء بعض الفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودي.

قال الديوان الملكي السعودي “غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ظهر اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح”.

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وأضاف الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه من المقرر أن يخضع خادم الحرمين الشريفين عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.

ووثق مقطع فيديو لحظة مغادرة الملك سلمان المستشفى حيث ظهر وهو يمشي مستندا على عكاز وكان برفقته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر باسما وهو يمشي خلف والده.

وبدا في مقطع الفيديو الذي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون خادم الحرمين الشريفين وهو يتحدث إلى ولي العهد قبل أن يستقل سيارته ويغادر مقر المستشفى.

وتوالت تعليقات السعوديين عبر هشتاج #خادم_الحرمين_الشريفين راجية من الله تمام العافية والصحة للملك سلمان.

وفي هذا السياق كتب الداعية السعودي عائض القرني: “#سلامتك_يابو_فهد الحمدلله على شفاء والدنا وقائدنا زعيم الأمتين الإسلامية والعربية #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز ألبسه الله ثياب الصحة والعافية وبارك في أيامه وحفظه وسمو ولي عهده من كل مكروه”.