محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : هزيمة ساحقة للجيش الروسي على مشارف كييف …تفاصيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم الخميس، عن تلقي الجيش الروسي، خسائر فادحة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن خسائر روسيا في بلاده أكبر من خسائرها في الشيشان وأفغانستان.

وكشف زيلينسكي عن خطة جديدة تمتلكها حكومته لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب وأعد كل مواطن هدم بيته بإعادة بنائه.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً



وقال الرئيس الأوكراني في تصريح له: “تمكنا اليوم من إجلاء 6 آلاف مواطن من بينهم ألفا طفل رغم محاولات الجيش الروسي إعاقة العملية”.

وأوضح أن الممرات الآمنة اليوم لم تعمل لأن القوات الروسية لم توقف إطلاق النار، مضيفا: “نحن ندافع عن أبنائنا وعن ممتلكاتنا وهناك مواطنون عزل يقفون بوجه الاحتلال الروسي”

وأشار زيلينسكي إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية بالرئيس التركي ورئيسي الوزراء الكندي والإيرلندي، مشيرا إلى أنه سيلقي خطابا أمام البوندستاغ.

وطالب الرئيس الأوكراني، بفرض المزيد من العقوبات على روسيا ودعم بلاده بالمضادات الجوية ليتمكن من وقف الحرب.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.