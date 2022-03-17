محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: زلزال عنيف يهز ايران ويثير الذعر في قطر والامارات

ضرب زلزال قوي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عدة مناطق جنوب وغرب إيران، وفق مصادر إعلامية متعددة.

وذكرت المصادر، أن زلزال قوي ضرب غرب وجنوب إيران/ قبل قليل بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كم تحت سطح الأرض.

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وبحسب المصادر، فإن المواطنين في بعض المناطق الإيرانية، تعذر عليهم النهوض من أماكنهم خشية السقوط، واهتزت المباني، فيما شعر بالزلازل سكان الشرقية وقطر والامارات