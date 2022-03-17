توضيح من “التأمينات الاجتماعية” بشأن طلب الإعفاء من غرامات التأخير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخطوات اللازمة لإجراء طلب إعفاء من غرامات التأخير. وحدد حساب العناية بالعملاء، التابع للتأمينات الاجتماعية، 4 خطوات لطلب إعفاء من غرامات التأخير، وهي كالآتي: – تسجيل الدخول على منصة «تأميناتي أعمال». – اختيار «أعمال». – من ملف المنشأة يتم الضغط على الخدمات المالية. أخبار قد تهمك – ثم اختر «الاعفاء من غرامات التأخير».

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