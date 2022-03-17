محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ذكرت وكالة بي.إيه ميديا للأنباء أن الفحوص أظهرت إصابة رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن بكوفيد-19. وذكرت أن مارتن كان في واشنطن من أجل احتفالات (يوم القديس باتريك).

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس وزراء أيرلندا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.