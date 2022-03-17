الصحة توجه عدة نصائح مهمة لتقليل استهلاك الملح في الطعام

محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر «عش بصحة»، لكل مملوح.. ضريبة.. عرف كيف تقلّل ملحك في الأكل؟ ونصحت الصحة بما يلي لتقليل استهلاك الملح: – استبدل الملح بالليمون والتوابل – تجنب وضع الملح على طاولة الطعام أخبار قد تهمك – قبل شراء المنتج تحقق من نسبة الأملاح في البطاقة الغذائية – اغسل الخضراوات المعلبة قبل أكلها ويفضل استبدالها بالطازجة

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