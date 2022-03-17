جوتيريش: أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من بلادهم

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بسبب العملية العسكرية الروسية. وأضاف جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم الخميس أن “شعب أوكرانيا بحاجة ماسة إلى السلام. والأشخاص في جميع أنحاء العالم يطالبون بذلك”.

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