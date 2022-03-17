محمد بن مسعود - الدمام - إعلان رسمي هام للمواطنين في العاصمة صنعاء .. وهذا ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة “تفاصيل”

أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن بدء توزيع مادة الغاز المستورد لمحطات السيارات في أمانة العاصمة صنعاء من صباح اليوم الخميس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة علي معصار، أن الشركة حدّدت سعر بيع اللتر الواحد من مادة الغاز بـ (411.25) ريال .. مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص 45 محطة لتموين السيارات من الغاز المستورد داخل أمانة العاصمة.

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وأكد أن آلية التوزيع تأتي في إطار برنامج الشركة لتوفير هذه المادة وخدمة استمرارية حركة المواصلات لتخفيف معاناة المواطنين .. مشيراً إلى أن الشركة تهيب بمالكي السيارات والباصات التعاون مع مندوبيها في المحطات بما يخدم المصلحة العامة.

إلى ذلك، نشرت الشركة اليمنية للغاز في وقت لاحق، كشوفات بأسماء محطات تعبئة السيارات بأمانة العاصمة صنعاء ليوم الخميس الموافق 17 مارس 2022م.

وأوضحت الشركة أن سعر بيع اللتر الواحد من مادة الغاز بـ (411.25 ريال) وسعر الـ ٢٠ لتر بـ ( ٨,٢٢٥ ريال )، مشيرة إلى أن التعبئة فقط (٢٠) لتر.