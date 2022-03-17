“المرور” يوضح الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحة المركبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات التي يجب اتباعها عند فقدان لوحة المركبة.

وجاء توضيح “المرور” في رده على استفسار من أحد الأشخاص حول كيفية التصرف بعد فقدانه لوحة المركبة الأمامية.

وبيّن أنه عند فقدان لوحة المركبة يجب إبلاغ السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم، وبعدها يتم مراجعة المرور والتقدم بطلب.