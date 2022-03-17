محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات التي يجب اتباعها عند فقدان لوحة المركبة.
وجاء توضيح “المرور” في رده على استفسار من أحد الأشخاص حول كيفية التصرف بعد فقدانه لوحة المركبة الأمامية.
وبيّن أنه عند فقدان لوحة المركبة يجب إبلاغ السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم، وبعدها يتم مراجعة المرور والتقدم بطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يوضح الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحة المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.