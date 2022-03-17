زلزال بقوة 6 درجات يضرب بالقرب من جنوب إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
قال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
وذكر مركز علوم الأرض الألماني أن مركز الزلزال وقع على مسافة 61 كيلومترا من شمال غرب بندر لنجة في محافظة هرمزجان وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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