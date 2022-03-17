محمد بن مسعود - الدمام - جريمة مروعة الاولى من نوعها في اليمن .. رجل يقتل أبنائه بقنبلة في صنعاء

اقدم رجل على ارتكاب جريمة بشعة بحق اولاده في صنعاء. وقال مصدر ان رجل ثلاثيني يدعى علي صالح قتـل أبنائه بـقنبـلـه في منطقة ضبوه بصنعاء. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً تفاصيل الحادثة كما جاءت اقدم الثلاثيني على هذه الجريمة بعد ما طلق زوجته السابقه و اولاده كانوا مع امه وهو ساكن عند اخوه راح أخذ اولاده من الشارع اخذهم غصب وهم يلعبوا . ذهبت امه مع عساكر ياخذوا العيال ويحبسوه حبس الطاعه ولانه كان يهددهم بالقـنبلـه وفعلا فعلها وفـجـر الـقـنبـله بطريقه كااارثيه وضع الـقنـبله في الأرض ووضع بنته فوق الـقـنبله وطرح مخدات وجلس فوقها , والابن بعيد شووويه مربطيين قرحت القنبله ماتت البنت أشـلاء والابن شضاايا مات والاب شضايا وما يزال حي يتعالج في المشتفى العسكري لا حول ولا قوه الا بالله يقال انه مريض نفسيا لكن الى درجة قتل عياله عناد لامه

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