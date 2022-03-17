محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الشيشاني يطلق تحذير شديد اللهجة للقوات الاوكرانية في كيف .. والسبب؟
الرئيس الشيشاني يطلق تحذير شديد اللهجة للقوات الاوكرانية في كيف.. والسبب؟
حذر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القوات الأوكرانية من الاستمرار بخطف المدنيين الشيشانيين في أوكرانيا، مشددا على أن هذه الجرائم لن تمر بلا عقاب.
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وقال قديروف في منشور على قناته عبر “تيليغرام”: “أناشد إدارة أمن الدولة والقوات المسلحة الأوكرانية.. توقفوا عن خطف الشيشانيين المدنيين الأبرياء واقتيادهم إلى جهات مجهولة بدافع جنسيتهم فقط”.
وأضاف: “أؤكد لكم أن جريمة السلطات هذه لن تمر دون عقاب.. سنعثر على المتورطين في هذه الأعمال النازية ونعاقبهم، ولا تتفاجؤوا بأسلوب التعامل بالمثل”.
وأشار إلى أن “ذلك لن يطال الجناة فحسب بل من يعرفون أماكن المخطوفين ويلتزمون الصمت”.
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