محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين, عقب مغادرته أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وإجراء بعض الفحوص الطبية له -حفظه الله- التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح. وقال أمير منطقة الرياض في برقية رفعها: “أرفع التهنئة باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض بمناسبة نجاح الفحوص الطبية التي أجريت لكم -رعاكم الله- سيدي داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية”. كما بعث ببرقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح الفحوص الطبية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سائلاً الله العلي القدير أن يديم عليه وعليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم. ورفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقب مغادرته اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وإجراء بعض الفحوص الطبية له -حفظه الله- التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح. ودعا الله العلي أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية ويديمه عزًا للإسلام والمسلمين. أخبار قد تهمك كما رفع نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح الفحوص الطبية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وقال نائب أمير منطقة الرياض: أرفع التهنئة لسموكم بنجاح الفحوص الطبية التي أجراها سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم عليه وعليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة لنجاح الفحوص الطبية لخادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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