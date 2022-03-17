شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مواد من التعليم الحضوري إلى «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ ”الخليج 365” عن وجود توجّه لدى الجهات التعليمية بتحويل عدد من المناهج الدراسية للدراسة عن بُعد من خلال منصة مدرستي ، وذلك للتخفيف من اليوم الدراسي للطلاب والطالبات، وتفعيل المنصة بعدد من المواد الدراسية التي لا يتطلب تدريسها الحضور الكامل في المدارس، من خلال متابعتها عبر قنوات عين التعليمية ومتابعة الأنشطة والتكليفات والإجراءات التي يقدمها المعلم في المنصة.

أدوات ممكنة

وأشار إلى أن منصة «مدرستي» ستكون مواكبة وداعمة لحضور الطلاب الكامل في المدارس وذلك من خلال وجود أدوات ممكنة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وبنك من الأسئلة والمعلومات التي يمكن استخدامها من الجميع، إضافة إلى أنها ستكون متابعة من قبل أولياء الأمور من حيث متابعة التقارير والاطلاع عليها ومتابعة أبنائهم كما كانوا أثناء الدراسة عن بُعد، إضافة إلى أنها ستكون متابعة من الطلاب الذين لديهم أعذار معتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية» تمنعهم من الحضور للمدرسة.

إبداع وابتكاروحظيت منصة «مدرستي» باهتمام عالمي لما قدّمته من محتوى تعليمي مميز للطلاب والطالبات خلال جائحة كورونا، وكانت ضمن أفضل 4 منصات عالمية في التعليم عن بُعد، والتي قدمت خدماتها التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور، متضمنة ما يزيد على 1.3 مليون مادة إثرائية، وتستمر في مواكبة العودة الحضورية الكاملة، وذلك بالدعم الكامل للمعلمين والطلاب لمساعدتهم على الإبداع والابتكار وتقديم رحلة تعليمية شيّقة لهم، ويمكن استخدامها في التكليفات والواجبات والأنشطة والإجراءات التي بإمكانهم العمل عليها من خلال المنصة.