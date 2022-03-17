شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف كاتب عدل وعسكري وموظف بـ«الخارجية» في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، حسبما صَرَّحَ مصدر مسؤول.

تعديل صكوك

وشملت القضايا إيقاف كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات «يعمل حالياً موظفاً بالمحكمة العامة»؛ لقيامه بالتعديل على عدة صكوك بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ 360.000 ريال من مالك المخطط، وإهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها، وتمكين أحد كتاب الضَّبط بضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، وإفراغ منحة لأحد المواطنين دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي بمبلغ وقدره 286.000 ريال.

إيقاف وسيط

وأوقفت الجهات المختصة رجل أعمال؛ لتقديمه مبلغ 500.000 ريال، من خلال رجل أعمال آخر «وسيط موقوف بقضية أخرى»؛ لتسليمها قاضياً سابقاً «موقوف بقضية أخرى»؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية.

الأراضي الحكومية

كما أوقفت نائب رئيس مركز ورئيس لجنة التعديات -تابعين لإمارة إحدى المناطق- ومواطنين اثنين؛ لتمكين الأول عددا من المواطنين، تربطه بهم علاقة، من الاعتداء على الأراضي الحكومية بطريقة غير نظامية، مقابل حوالات مالية على حساب والدته، وحصوله على مبلغ 13.000 ريال مقابل التغاضي عن تلك الإحداثات، وتزويد الثاني، بحكم طبيعة عمله رئيساً للجنة التعديات، مواطنين تربطه بهم علاقة بمعلومات عن أوقات الإزالة التي تتم بسرية، ومعلومات عن الشكاوى المقدمة ضدهم، وحصوله من أحد المستفيدين على مبلغ 100.000 ريال مقابل ذلك.

وكالات مزوَّرة

وتم إيقاف موظف متقاعد؛ لبيعه، خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي بأمانة إحدى المناطق، أراضي «منح سامية» تعود لمواطنين دون علمهم، مستخدماً وكالات مزوَّرة، والتلاعب في توزيع مخطط، وتسليم 55 أرضًا لمواطنين بطريقة غير نظامية.

أدوية حكومية

وألقت الجهات الرقابية القبض بالجرم المشهود على عسكري -يعمل بوزارة الدفاع بإحدى المحافظات-؛ لطلبه مبلغ 40.000 ريال من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع، وظهور أطراف آخرين للقضية وهم مواطن «وسيط»، وموظف وصيدلي يعملان بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات جرى القبض عليهم بالجرم المشهود في أثناء استلامهم مبلغ 68.000 ريال مقابل أدوية حكومية غير مخصصة للبيع.

حجز طيران

وتم إيقاف وافد -رُحِّلَ إلى بلده سابقاً-؛ لدفعه مبلغ 40.000 ريال لوسيط -يعمل بمكتب حجز طيران في بلده- والتنسيق مع أحد موظفي المطار مقابل تمكينه من الدخول عبر أحد المطارات إلى المملكة.

إجراء عملية

وأُلقي القبض بالجرم المشهود على طبيب -يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق- لحظة استلامه مبلغ 10.000 ريال؛ مقابل تقديم موعد إجراء عملية لإحدى المراجعات.

تعاطي مخدرات

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، جرى إيقاف مواطن؛ عرض مبلغ 50.000 ريال على رجل أمن -بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المناطق- مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بتهمة التعاطي.

بلاغ هروب

وأُلقي القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين في أثناء تسليمهما مبلغ 11.000 ريال لمقيم «وسيط»؛ لإلغاء بلاغ هروب عن أحد المقيمين بطريقة غير نظامية.

توظيف الأقارب

وشملت القضايا كذلك إيقاف مدير إدارة المشاريع بوزارة البيئة والمياه والزراعة بإحدى المحافظات؛ لتوظيف والده وبعض أقربائه بأحد المكاتب المتعاقدة مع الوزارة دون مباشرة والده العمل، واستفادته من راتب والده وقدره 3000 ريال طيلة فترة التعاقد، من خلال إيداعه بالحساب البنكي العائد له.

إجراءات معاملة

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، قُبِضَ بالجرم المشهود على رجل أمن -بإدارة التحريات والبحث الجنائي بإحدى المناطق- لاستلامه مبلغ 35.000 ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة مواطنة بطريقة غير نظامية.

سرقة أدوية

كما أُلقي القبض بالجرم المشهود على موظف -بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات-؛ لسرقة أدوية من مستودع الشؤون الصحية وتخزينها والمتاجرة بها.

توصيل الصرف

وكذلك أُلقي القبض بالجرم المشهود على مقيم -يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية بإحدى المناطق- في أثناء استلامه مبلغ 5.000 ريال؛ مقابل توصيل الصرف الصحي لمنزل أحد المواطنين.

الحالة الصحية

وتم إيقاف 4 مواطنين؛ لدفع اثنين منهم مبالغ مالية للآخرين مقابل تغيير الحالة الصحية إلى محصَّن دون أخذ لقاح كورونا.

موظف بالخارجية

وبالتعاون مع وزارة الخارجية، أُوقِفَ موظف -يعمل بوزارة الخارجية-؛ لقيامه بتصديق معاملات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.

رصد وضبط

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

تعديل صكوك بطريقة غير نظامية مقابل 360.000 ريال

تزويد البعض بالأوقات السرية لإزالة التعديات

استخدام وكالات مزوَّرة والتلاعب في توزيع مخطط

عرض 50.000 ريال على رجل أمن لإطلاق سراح «متعاطٍ»

تمكين عدد من المواطنين من الاعتداء على الأراضي الحكومية

طبيب يحصل على 10.000 ريال لتقديم موعد إجراء عملية

سرقة أدوية من مستودع الشؤون الصحية وتخزينها والمتاجرة بها