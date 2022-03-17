خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهانٍ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

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الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقيات تهنئة من عدد من الملوك والرؤساء والحكام، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -رعاه الله-، وتكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح.

وأعلن الديوان الملكي مغادرة الملك المفدى -أيده الله- ظهر أمس الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى -يحفظه الله- بعض الفحوصات الطبية، وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، تكللت «ولله الحمد» بالنجاح.

ومن المقرر أن يخضع -يحفظه الله- عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

أمير الشرقية: «أبناؤكم تغمرهم الفرحة بما منَّ الله عليكم من صحة وعافية»

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أمس، وإجراء بعض الفحوصات الطبية له -رعاه الله- التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال سموه: «أبناؤكم سيدي تغمرهم الفرحة بما منَّ الله عليكم من صحة وعافية بعد نجاح الفحوصات الطبية وخروجكم من المستشفى وأنتم ترفلون بثياب العافية وأكاليل السعادة تطوقكم، ودعواتهم لكم سيدي أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه». كما رفع أمير المنطقة الشرقية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وقال سموه: نهنئكم بسلامة قائد مسيرتنا، ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يكلأه برعايته وأن يمده بعونه وتوفيقه.

وسأل سمو أمير المنطقة الشرقية المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، وأن يديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفق سمو ولي العهد الأمين.

نائب أمير الشرقية: نسأل الله أن يمتع الملك المفدى بالصحة والعافية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أمس، وإجراء بعض الفحوصات الطبية له -رعاه الله- التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وسأل سموه المولى سبحانه وتعالى أن يمتِّعَ خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء، والمملكة تنعم بالعزِّ والرخاء.

كما رفع سمو نائب أمير الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وقال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية: نهنئ سموكم بخروج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سليماً معافًى، ونسأل الله تعالى أن يُلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يرعاه بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ للمملكة أمنها وقادتها.

مواصلة مسيرة التقدم والازدهار

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -رعاه الله-، وتكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح.

وسأل جلالته المولى العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة وشعبها لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى الملك المفدى -حفظه الله-، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

تمنيات بأتم الصحة والعافية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -أيده الله- وتكللت بالنجاح، متمنيا سموه لخادم الحرمين الشريفين أتم الصحة والعافية.

كما تلقى -رعاه الله- برقيتي تهنئة مماثلتين من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

مزيد من التقدم والرخاء

مشاعر أخوية نبيلة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية تهنئة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -أيده الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأعرب جلالة السلطان عن صادق التمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من التقدم والرخاء.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

واطمأن الرئيس المصري خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً فخامته لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.

وعبر سمو ولي العهد عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.

دوام الصحة والعافية والعمر المديد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقيات تهانٍ من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -أيده الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقيات تهانٍ مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقيتي تهنئة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -أيده الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقيات تهنئة مماثلة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.