شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1.5 طن مواد غذائية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية وسط الدمام، مركبة تنقل مواد غذائية «1500 كيلو جرام دقيق» بطريقة غير نظامية ولا تتطابق مع الاِشتراطات الصحية الخاصة بالنقل والتخزين، ويتم توزيعها على المنشآت التجارية واستخدامها كمواد غذائية سليمة، وتم على إثره مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، حفاظا على سلامة الجميع.

أكد رئيس بلدية وسط الدمام م. حاتم الغامدي، أن الجهود الرقابية مستمرة وبشكل مكثف لكسب امتثال أكبر ولضمان سلامة الأغذية والمنتجات والمحافظة على صحة الإنسان.

وبين أن المواطن شريك بالمحافظة على سلامة الأغذية، وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات صحية ليتم الوقوف عليها ومعالجتها من قبل الجهات المختصة، داعيا إلى التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ من خلال مركز البلاغات «940».