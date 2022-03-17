شكرا لقرائتكم خبر عن لا جرعة رابعة.. وجدولة تلقائية لمواعيد «التنشيطية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الصحة جدولة مواعيد تلقائية للمواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الثالثة «التنشيطية» من لقاح كورونا ممن مر على أخذهم الجرعة الثانية قرابة 8 أشهر، فيما نفت مصادر لـ«اليوم» وجود جرعة رابعة من اللقاحات.

وأشار عدد من المواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الثالثة، بوصول رسائل لجدولة المواعيد تلقائيا من وزارة الصحة تؤكد حجز موعد لتلقي الجرعة التحفيزية في المراكز المعتمدة القريبة من كل مستفيد، دون تقدمهم للحصول على المواعيد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري لـ«اليوم» أنه لم تتغير التوجهات في المملكة حول ضرورة استكمال الجرعة التنشيطية لكل من بلغ 18 سنة وأكبر.