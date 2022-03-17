شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 89 % من بلاغات «بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن تحقيق حملة «صور وأرسل» تفاعلا كبيرا وإسهاما مجتمعيا مؤثرا، مشيرا إلى ارتفاع تحميل تطبيق «بلدي» ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون منذ انطلاق الحملة، فيما بلغت نسبة البلاغات المعالجة أكثر من 89 %، كما بلغت نسبة البلاغات المعالجة خلال 24 ساعة أكثر من 49 %. ولفت إلى ارتفاع الرضا عن معالجة البلاغات بنسبة أكثر من 76 %، وبلغ إجمالي عدد المبلغين أكثر من 200 ألف مبلغ، بمشاركة أكثر من 20 جهة خدمية شريكة لتسريع معالجة البلاغات.

وتهدف حملة «صور وأرسل» إلى تحسين المشهد الحضري، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، التي تأتي ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

وحث الحقيل أفراد المجتمع على التعاون مع الأمانات والبلديات ودعم جهودها في مجال معالجة مظاهر التشوهات البصرية من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.