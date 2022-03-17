شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار بحكمة» تعزز سلامة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت صحة حفر الباطن أمس، ورشة عمل لمبادرة «الاختيار بحكمة» بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي، الذي تتبنّاه وزارة الصحة ممثلة ببرنامج أداء الصحة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى.

وتستهدف المبادرة تحقيق السلامة في الرعاية الصحية ورفع الجودة وتحسين النتائج السريرية من خلال تشجيع الأطباء والمرضى على طرح الأسئلة حول أي إجراء علاجي أو تشخيصي وتقييم مدى ضرورة اتباعه وجدواه وبدائله وعواقبه، وتسعى المبادرة إلى إنشاء نظام صحي يعطي الأولوية لسلامة المريض ويضمن حصوله على تدخلات قائمة على الأدلة العلمية المعتمدة، والتوعية الصحية للمستفيدين.

من جانبه، أعرب مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي أن تطبيق مشروع مبادرة «الاختيار بحكمة» واختيار مستشفى حفر الباطن المركزي، الذي يهدف إلى رفع مستوى سلامة المرضى والحد من الفحوصات الإشعاعية لآلام أسفل الظهر والحد من الإجراءات الطبية، التي لا يحتاج إليها المريض وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأشعة.