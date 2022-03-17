شكرا لقرائتكم خبر عن 1790 غرامة وإنذارا على منشآت بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت بلدية الخبر 1790 غرامة وإنذارا على محال صحية خالفت الأنظمة خلال الشهرين الماضيين ضمن الجولات الرقابية، التي نفذتها إدارة صحة البيئة، فيما أغلقت 11 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات وثبتت مخالفتها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي أنه خلال الشهرين الماضيين زارت الفرق الرقابية 2080 منشأة، وأسفرت عن رصد 1790 مخالفة، وإغلاق 11 منشأة، وإتلاف 715 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرًا إلى أن تلك الحملات الرقابية استهدفت المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها من المنشآت.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات، التي تم رصدها تمثلت في سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية.

وأوضح أنه بالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس تمثلت في عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة، وكذلك نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة ومخالفة وضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث. وأكد استمرار الجولات الرقابية بشكل موسع للتأكد من تطبيق المنشآت للأنظمة ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية وجودة مستوى الخدمة والنظافة العامة لتلك المحال والعاملين فيها مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية، مُشيرًا لحرص البلدية على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم وأنها تعمل بشكل مكثف عبر فرقها الميدانية، التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية.