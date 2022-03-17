شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة وتقييمات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري لـ ”الخليج 365”: إن منصة مدرستي ستستمر في عطائها الرقمي لدعم عملية العودة الحضورية للطلاب من خلال عدد من المجالات منها الأنشطة الإلكترونية والتقييمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في الخطط الدراسية للفصول الثلاثة والمقررات الإلكترونية التي تم تصميمها لدعم التعلم الذاتي للطالب بما يضمن استدامة المهارة الرقمية لهم وتمكنهم من المادة العلمية والإثراءات التعليمية التي تساعد الطلبة في فهم المواد التعليمية من خلال تفعيلها في خطط التعليم الذاتي أو ضمن تحضير المعلم.