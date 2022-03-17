شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من تطبيق معايير السلامة لتأجير الدراجات البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة على عدد من المواقع لتأجير الدراجات البرية بشاطئ نصف القمر؛ للتأكد من تطبيق معايير السلامة، وذلك بالتعاون مع شرطة الظهران.

وكانت البلدية قد حجزت، في وقت سابق، 31 دراجة برية، ضمن جولاتها المستمرة على مواقع تلك الدراجات، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وبيّن عدد من المواطنين أن الدراجات البرية تمثل خطورة في حال استخدمت بدون شروط السلامة، وأن وجودها بين المتنزهين بشاطئ نصف القمر يهدد حياتهم، خاصةً أن بعض الهواة يصلون إلى الطرف الآخر من الشاطئ، الذي تتواجد به العوائل والصغار، وهذا يعرّضهم لخطورة الدهس.

على جانب آخر، أغلقت إدارة خدمات الشاطئ محطة وقود بشكل كلي؛ لعدم التزامها بالاشتراطات الصادرة من الوزارة، لتحسين محطات الوقود ورفع جودتها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة.

فيما كثَّفت إدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشأة المخالفة.